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Немецкий «Байер» предложил «Зениту» 18 млн евро за Азмуна
Спорт
Немецкий «Байер» предложил «Зениту» 18 млн евро за Азмуна
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 24 июля. Форвард петербургского "Зенита" Сердар Азмун в ближайшее время может переехать в чемпионат Германии. Леверкузенский "Байер" готов приобрести иранца за 18 млн евро.

Информацию подтвердил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter. Руководству сине-бело-голубых кажется предложение "фармацевтов" очень предпочтительным, однако пока неясно, отпустят ли петербуржцы Азмуна в Германию прямо сейчас. Многое зависит от того, покинет ли чемпионов России аргентинец Себастьян Дриусси и когда вернется с Олимпиады Малком.

Сердар Азмун перешел в петербургский "Зенит" из казанского "Рубина" в январе 2019 года за 12 млн евро. Иранец вместе с сине-бело-голубыми стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее легенда московского "Спартака" Олег Романцев заявил, что верит в успех Карпина на посту главного тренера сборной России. Российский футбольный союз вечером 23 июля официально объявил о подписании полугодичного контракта с наставником «Ростова» до конца отборочного этапа к чемпионату мира, который начнется в Катаре в ноябре 2022 года.

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футбол Зенит трансферы азмун
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