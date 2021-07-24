Самолеты Ан-124 ВКС РФ вылетели на Кубу с гуманитарным грузом

Москва, 24 июля. Два самолета Ан-124 «Руслан» Военно-транспортной авиации ВКС России вылетели на Кубу, чтобы доставить гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отмечается в заявлении военного ведомства, в данный момент самолеты Ан-124 уже вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. В состав гуманитарного груза входит продовольствие, индивидуальные средства защиты и более одного миллиона масок.

В Минобороны также указали, что организация помощи Республике Куба осуществляется по поручению президента России.

Ранее в Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны. Участники требовали свободы, демократии и более эффективных мер властей в борьбе с пандемией коронавируса. При этом на Кубе проходили митинги и в поддержку правительства.