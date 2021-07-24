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Сельдь под шубой: чем заправляет Лукашенко знаменитое блюдо

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:07
Политика
Сельдь под шубой: чем заправляет Лукашенко знаменитое блюдо
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 24 июля. Белорусский президент Александр Лукашенко предпочитает заправлять блюда рапсовым маслом, сообщила пресс-служба главы государства.

Журналисты Telegram-канала «Пул Первого», приближенные к белорусскому лидеру, опубликовали фотографию президентского ужина, на котором присутствует знаменитое блюдо.

«Ужин Первого! Сельдь под шубой с рапсовым маслом без майонеза», — написали под снимком.

В пресс-службе Лукашенко напомнили слова президента о том, что он постоянно заправляет разные блюда рапсовым маслом. На фотографии видно, что рядом с селедкой под шубой стоит бутылка с любимым маслом белорусского лидера.

Как стало известно ранее, Александр Лукашенко выступил с речью на церемонии открытия XXX фестиваля «Славянский базар в Витебске». По его словам, это мероприятие является символом становления независимой Белоруссии.

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белоруссия лукашенко масло селедка под шубой
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