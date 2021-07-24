Артефакты бронзового века показали на фестивале «Пламя Аркаима»

Челябинск, 24 июля. Несколько артефактов бронзового века продемонстрировали на V фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

Именно там презентовали первую реплику синташтинской колесницы. Автором идеи выступил научный сотрудник НОЦ евразийских исследований ЮУрГУ Иван Семьян. В процессе работы использовались остатки колесницы, обнаруженные в могильнике эпохи бронзы «Кривое озеро», подчеркивают эксперты.

«Колесница — это сосредоточение научно-технической мысли того времени. И она позволяет нам понять, насколько сложным было общество, которое могло произвести такое сооружение», — рассказал Иван Семьян.

Необычные артефакты недавно обнаружили в Германии. Археологи нашли древнейшую статуэтку из кости оленя в Саксонии у пещеры Единорога. Этот артефакт изготовили неандертальцы. Статуэтка немного напоминает человеческую фигуру.