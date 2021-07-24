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Устроивший перестрелку со спецназом житель Волхова получил ранения

  /   Обновлено: 24 июля 2021 14:58
Происшествия
Устроивший перестрелку со спецназом житель Волхова получил ранения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 июля. Стрелок, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов в Ленобласти, доставлен в больницу с ранением в ногу.

Мужчина находится в реанимации. Правоохранители установили личность стрелявшего. Им оказался 25-летний Сергей Ф.

Полицейские по оперативной информации выяснили, что в доме мужчины в деревне Баландино организована нарколаборатория. Совместно с сотрудниками СОБР они прибыли в населенный пункт для выяснения обстоятельств по делу о наркобизнесе.

Вооруженный преступник открыл по силовикам стрельбу, но в результате сам был ранен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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