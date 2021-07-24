Названы автомобили, с которыми владельцы не могли расстаться много лет

Москва, 24 июля. Некоторые люди настолько прикипают к своей машине, что она становится не просто средством передвижения, а настоящим другом, компаньоном.

Понять, какие модели автомобилей наиболее часто выступают в таком качестве, решила интернет-площадка торговли подержанными автомобилями iSeeCars. Эксперты сайта проанализировали более 660 тысяч проданных в 2020 году машин 1981–2005 годов выпуска, пишет «Российская газета».

Основным параметром стала доля продаж авто старше 15 лет, которые находились только в одних руках, от общего числа продаж. При этом модель должна быть массовой, чтобы исключить эксклюзивные Ferrari и Porsche.

На первом месте в рейтинге оказалась Toyota Prius с показателем 13,7%, за ней следуют еще четыре представителя того же бренда — пикапы Tacoma и Tundra, кроссовер Highlander, минивэн Sienna.

Для тех, кто все же предпочитает владеть новинками автопрома, Volkswagen модернизировал модель Passat. Она будет сочетать в себе элементы седана и универсала.