Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 15:49
15:49
Политика
Лидер КПРФ обжалует исключение Грудинина из списка кандидатов на думские выборы
15:46
Весь мир
Владельца ресторана в Иллинойсе оштрафовали за патриотизм
15:46
Экономика
Украина считает предложения России о сохранении транзита дискриминационными
15:37
Общество
Жители Твери спасли забравшуюся на дерево кошку
15:36
Происшествия
Транспортная прокуратура помогла предприятию в споре с таможней на Урале
15:34
Общество
Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
15:33
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе
15:33
Общество
Врач озвучила правила питания для мужчин старше 40 лет
15:31
Весь мир
Тунис продлил введенный в 2015 году режим ЧП еще на шесть месяцев
15:31
Спорт
Канчельскис обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым
Все новости

Названы автомобили, с которыми владельцы не могли расстаться много лет

  /   Обновлено: 24 июля 2021 14:50
Экономика
Названы автомобили, с которыми владельцы не могли расстаться много лет
toyota.com

Москва, 24 июля. Некоторые люди настолько прикипают к своей машине, что она становится не просто средством передвижения, а настоящим другом, компаньоном.

Понять, какие модели автомобилей наиболее часто выступают в таком качестве, решила интернет-площадка торговли подержанными автомобилями iSeeCars. Эксперты сайта проанализировали более 660 тысяч проданных в 2020 году машин 1981–2005 годов выпуска, пишет «Российская газета».

Основным параметром стала доля продаж авто старше 15 лет, которые находились только в одних руках, от общего числа продаж. При этом модель должна быть массовой, чтобы исключить эксклюзивные Ferrari и Porsche.

На первом месте в рейтинге оказалась Toyota Prius с показателем 13,7%, за ней следуют еще четыре представителя того же бренда — пикапы Tacoma и Tundra, кроссовер Highlander, минивэн Sienna.

Для тех, кто все же предпочитает владеть новинками автопрома, Volkswagen модернизировал модель Passat. Она будет сочетать в себе элементы седана и универсала.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Названы автомобили, с которыми владельцы не могли расстаться много лет
toyota автомобили авторынок toyota prius
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru