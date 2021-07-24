Стрелявший по спецназу мужчина владел нарколабораторией в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 июля. Правоохранители по оперативной информации установили, что в населенном пункте Баландино организована нарколаборатория.

Группа в составе сотрудников СОБР и бойцов Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского МВД прибыла на место для выяснения обстоятельств.

В результате находившийся в доме мужчина открыл стрельбу по спецназу. Злоумышленник был ранен ответными выстрелами. Никто из силовиков не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелка. На месте происшествия работают правоохранители.