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Стрелявший по спецназу мужчина владел нарколабораторией в Ленобласти

  /   Обновлено: 24 июля 2021 14:44
Происшествия
Стрелявший по спецназу мужчина владел нарколабораторией в Ленобласти
wikipedia.org  /  SpetsnazAlpha

Санкт-Петербург, 24 июля. Правоохранители по оперативной информации установили, что в населенном пункте Баландино организована нарколаборатория.

Группа в составе сотрудников СОБР и бойцов Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского МВД прибыла на место для выяснения обстоятельств.

В результате находившийся в доме мужчина открыл стрельбу по спецназу. Злоумышленник был ранен ответными выстрелами. Никто из силовиков не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелка. На месте происшествия работают правоохранители.

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