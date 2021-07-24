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Экс-супруга Романа Малькова рассекретила, сколько заявлений она написала на Макееву
Шоу-бизнес
Экс-супруга Романа Малькова рассекретила, сколько заявлений она написала на Макееву
instagram.com  /  @svetamalkova

Любляна, 24 июля. Бывшая супруга мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова призналась, что написала не одно заявление на звезду мюзиклов.

Публичный конфликт между знаменитостью и экс-женой Романа Малькова по-прежнему не утихает. Художница опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, в котором рассекретила, сколько заявлений она написала на Макееву. Малькова за всю жизнь не могла представить, что ей придется сражаться со «звездными воинами» — видимо, так она назвала актрису.

«За последние полгода было написано восемь заявлений, причем пять из них на Анастасию Макееву. Это не месть, а призыв к ответу за свои поступки», — подчеркнула экс-супруга мужа певицы.

Художница выступила за то, чтобы добиваться справедливости законными способами. По мнению Мальковой, все обязаны отвечать за свои поступки, даже такие звезды, как Макеева.

Роман Мальков познакомился с актрисой, когда приехал в Россию из Словении на заработки — он трудился на стройке загородного дома знаменитости. Отношения Макеевой и ее супруга начались, когда он еще был женат. Ради певицы Мальков бросил семью с четырьмя детьми. После расставания родителей старший сын бывших супругов переехал к отцу в Москву, остальные дети остались с матерью в Словении.

Многих поклонников удивило, что Макеева связала себя узами брака со строителем. Телеведущий Андрей Малахов объяснил, почему звезда мюзиклов вышла замуж за Малькова.

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актриса макеева малькова
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