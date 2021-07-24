Британец в костюме Человека-паука устроил массовую драку в супермаркете Лондона

Лондон, 24 июля. В Сеть попало видео, на котором мужчина в костюме Человека-паука сначала "нокаутировал" кассиршу, а затем стал избивать посетителей и работников магазина.

Массовую драку в одном из супермаркетов Лондона начал британец в костюме Человека-паука. Сначала «супергерой» несколько раз ударил кассиршу, от чего женщина упала без сознания, а затем взял металлическую палку и начал бить ей посетителей и других сотрудников магазина. В результате драки пострадали шесть человек. Одну из избитых девушек доставили в больницу с легкими травмами.

На место происшествия приехала полиция. Стражи порядка задержали трех мужчин в возрасте 31, 35 и 37 лет и двух девушек в возрасте 17 и 18 лет. Причины неадекватного поведения мужчины выясняются.

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