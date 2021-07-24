Российская шпажистка Муртазаева заняла четвертое место на ОИ-2020 в Токио

Токио, 24 июля. Фехтовальщица Айзанат Муртазаева остановилась в шаге от пьедестала почета на 32-летних Олимпийских играх.

Шпажистка Айзанат Муртазаева, посеянная на олимпийском турнире в Токио под последним номером, проиграла Катрине Лехис из Эстонии в поединке за третье место. Встреча завершилась поражением россиянки со счетом 8:15. До этого Муртазаева уступила китаянке Сунь Ивэнь в полуфинале. Олимпийский турнир по фехтованию в Токио проходит с 24 июля по 1 августа.

Церемония открытия летней Олимпиады в Токио состоялась накануне. В турнире принимают участие около 15 тысяч спортсменов. Все соревнования в рамках ОИ-2020 проходят без зрителей.

Ранее россияне Илья Лешуков и Константин Семенов одержали победу в первом матче олимпийского турнира по пляжному волейболу. Со счетом 2:0 они обыграли соперников из Испании.