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Российская шпажистка Муртазаева заняла четвертое место на ОИ-2020 в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 14:30
Спорт
Российская шпажистка Муртазаева заняла четвертое место на ОИ-2020 в Токио
rusfencing.ru  /  Федерация фехтования России

Токио, 24 июля. Фехтовальщица Айзанат Муртазаева остановилась в шаге от пьедестала почета на 32-летних Олимпийских играх.

Шпажистка Айзанат Муртазаева, посеянная на олимпийском турнире в Токио под последним номером, проиграла Катрине Лехис из Эстонии в поединке за третье место. Встреча завершилась поражением россиянки со счетом 8:15. До этого Муртазаева уступила китаянке Сунь Ивэнь в полуфинале. Олимпийский турнир по фехтованию в Токио проходит с 24 июля по 1 августа.

Церемония открытия летней Олимпиады в Токио состоялась накануне. В турнире принимают участие около 15 тысяч спортсменов. Все соревнования в рамках ОИ-2020 проходят без зрителей.

Ранее россияне Илья Лешуков и Константин Семенов одержали победу в первом матче олимпийского турнира по пляжному волейболу. Со счетом 2:0 они обыграли соперников из Испании.

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спорт фехтование ои-2020 муртазаева
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