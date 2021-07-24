Вооруженный мужчина устроил перестрелку со спецназом в Волхове

Санкт-Петербург, 24 июля. Подозреваемый в торговле наркотиками открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Происшествие случилось в городе Волхове.

По данным источника ФАН в экстренных службах, сотрудники СКР по Ленинградской области и СОБР пришли к дому мужчины для проверки его на причастность к наркобизнесу.

Злоумышленник встретил стражей порядка очередью из огнестрельного оружия. В результате ответной стрельбы мужчина получил ранения. Среди правоохранителей пострадавших нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.