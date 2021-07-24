Обладатель титула «Самый сильный человек России» из Уфы поднял вертолет

Обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд. Мужчина приподнял платформу с вертолетом.

Общий вес конструкции составил 1476 килограммов. Видео своего достижения спортсмен выложил в личный Instagram-аккаунт, на который подписано более 166 тысяч пользователей.

На кадрах видно, как Эльбрус находится под железной платформой, на которую собирается приземлиться вертолет. Как только шасси летательного аппарата оказываются на поверхности, мужчина прикладывает небывалые усилия и поднимает его.

Подписчики уже назвали спортсмена «необыкновенным человеком» и «примером для подражания». Также комментаторы обрадовались, что экстремальное занятие не привело к травмам.

Эльбрус Нигматуллин заявил, что посвятил свой рекорд сразу нескольким значимым событиям. Во-первых, таким образом он выразил поддержку российской сборной на Олимпиаде в Токио. Во-вторых, он хотел, чтобы как можно больше людей узнали об авиационном кластере, который создадут в Башкирии. И в-третьих, приветствие национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills, финал которого пройдет в Уфе.

Это не первый масштабный рекорд в карьере Нигматуллина. В ноябре 2021 года спортсмен сдвинул 36-тонный самолет.