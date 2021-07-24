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Стали известны подробности с вечеринки Джилл Байден в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:07
Политика
Стали известны подробности с вечеринки Джилл Байден в Токио
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Токио, 24 июля. Первая леди США Джилл Байден организовала вечеринку для сотрудников дипломатического представительства в резиденции американского посла в Токио.

Так супруга американского лидера захотела отблагодарить дипломатов за помощь в организации ее поездки на Олимпийские игры в Японию. По словам Джилл Байден, на такие визиты уходит много времени и сил, особенно в условиях распространения коронавируса.

На мероприятии присутствовали около 50 представителей дипломатической миссии США. Все они собрались посмотреть матч женской сборной США по софтболу против Мексики. Однако на вечеринке соблюдались строгие меры предосторожности на фоне COVID-19, поэтому еду и напитки пришлось исключить.

«Я чувствую себя так ужасно, что мы не можем предложить вам еду и бокал вина», — отметила первая леди.

После этого участники вечеринки пообещали, что не станут снимать защитные маски. Все сотрудники посольства соблюдали социальную дистанцию. Некоторые из них пришли посмотреть матч по софтболу с американскими флагами.

Как стало известно ранее, император Японии принял Джилл Байден, прибывшую на церемонию открытия Олимпиады в Токио. В состав американской делегации также вошел временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Японии Реймонд Грин.

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посольство байден токио олимпиада Джилл
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