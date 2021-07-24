Озвучены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения

Москва, 24 июля. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Ожидалось, что перепись пройдет с 1 по 31 октября. К традиционным способам сбора данных добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале «Госуслуги». К тому же россияне смогут посетить специальные переписные участки.

В переписи примут участие 25 тыс. цифровых волонтеров, заявил глава Росстата Павел Малков. Они помогут россиянам ввести в программу необходимые данные. Добровольцам предстоит работа на переписных участках в МФЦ.