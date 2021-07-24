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Ливийские депутаты сформировали блок с целью поддержать страну в переходный период
Весь мир
Ливийские депутаты сформировали блок с целью поддержать страну в переходный период
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Бенгази, 24 июля. Члены Палаты представителей объявили о создании объединения Ливийское национальное единство. Коалиция поможет стране дойти до избирательного процесса.

В своем заявлении парламентарии сообщили, что инициативу рассмотрели во время обсуждения Конституционной декларации и действующего законодательства.

«Блок призван поддержать страну в опасный переходный период и положить конец расколу, чтобы прийти к выборам 24 декабря», — говорится в документе.

Депутаты подтвердили, что поддержат Президентский совет, Правительство национального единства (ПНЕ) и Палату представителей через разработку законов, которые помогут устранить препятствия на пути к избирательному процессу. Они намерены облегчить страдания народа и сохранить единство и суверенитет государства.

Ливийские депутаты сформировали блок с целью поддержать страну в переходный период
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Деятельность членов блока коснется принятия Закона о всеобщих выборах и распределения избирательных округов. Они займутся поощрением жителей за политическое участие. С этой целью депутаты запустят расширенные кампании для поддержки выборов в сотрудничестве с различными госструктурами и организациями гражданского общества.

Парламентское объединение выступит в роли посредника между Палатой представителей, Высшим государственным советом (ВГС) и Комиссии по разработке конституции при рассмотрении вопроса о создании совместного комитета. Оно также возьмет на себя обсуждение проекта конституции, закона о референдуме и других документов.

Блок поддержит всеобъемлющее национальное примирение во всех частях Ливии. Это планируется осуществить путем укрепления Закона о правосудии переходного периода в сотрудничестве с профильными ведомствами.

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ливия палата представителей
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