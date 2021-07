Пожарные США тушат пылающие леса на фоне вспышки COVID-19

Сейлем, 24 июля. Тяжелые условия работы для пожарных США из-за сухой ветреной погоды усугубились всплеском заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Бюро по управлению землями США.

“We have 9 confirmed cases of corona virus” says the health officer



Encourages firefighters to sanitize their vehicles, wash their hands, and kept social distancing



“You can’t fight the fire if your feeling sick” pic.twitter.com/EDlNPrvYKf — Sergio Olmos (@MrOlmos) July 23, 2021

По информации властей, пять пожарных в Монтане получили ранения, когда из-за резкого изменения направления ветра огонь обжег членов команды. Они проходят дополнительную медицинскую экспертизу для определения степени тяжести ожогов.

Ударная группа штата Орегон, на данный момент работающая с крупными лесными пожарами в Национальном лесе Фремонт-Винема, также столкнулась с ухудшением обстановки из-за сильных ветров и высокой засушливости.

В начале недели Национальная метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в южном и центральном районах Орегона, части Монтаны и на востоке Айдахо. В регионе существует повышенный риск пожаров из-за низкой влажности и сильных, порывистых ветров.

The Bootleg Fire in Oregon has already burned through 300,000 acres — and officials fear that it might not be contained until November pic.twitter.com/Se4tNX6KK3 — NowThis (@nowthisnews) July 20, 2021

Согласно Национальному межведомственному пожарному центру, более 80 лесных пожаров бушуют на территории 13 штатов на западе США.

Из-за крупнейшего в США пожара Bootleg по состоянию на 23 июля в Орегоне сгорело более 162 тысяч га земель и разрушено по меньшей мере 67 домов. Приблизительно 2000 человек пришлось переселиться из-за эвакуации. Огонь был вызван ударом молнии в начале июля.

Oregon's Bootleg Fire has burned an area larger than NYC and officials do not expect it to be fully contained until November.



The fire can now generate its own weather, including "fire clouds" that spark lightning.



There are about 70 other large fires burning in the U.S. pic.twitter.com/Cw7xxQGA0c — AJ+ (@ajplus) July 19, 2021

Члены подразделения по урегулированию инцидентов в Орегоне столкнулись с еще одной проблемой — вспышкой случаев заражения коронавирусом. Не менее девяти работников, получивших положительные результаты ПЦР-тестов, были вынуждены отправиться на карантин.

Персонал, состоящий из 2300 человек, которые работают с пожаром Bootleg, находится под риском заражения. Органы здравоохранения штата начали расследование и усилили меры предосторожности.

В 2020 году всего в США сгорело 17 тысяч квадратных километров леса. Ученые утверждают, что пожары станут опаснее из-за изменения климата и повышения риска засушливой погоды.