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Пожарные США тушат пылающие леса на фоне вспышки COVID-19
Весь мир
Пожарные США тушат пылающие леса на фоне вспышки COVID-19
Global Look Press  /  US Forest Service / Keystone Press Agency

Сейлем, 24 июля. Тяжелые условия работы для пожарных США из-за сухой ветреной погоды усугубились всплеском заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Бюро по управлению землями США.

По информации властей, пять пожарных в Монтане получили ранения, когда из-за резкого изменения направления ветра огонь обжег членов команды. Они проходят дополнительную медицинскую экспертизу для определения степени тяжести ожогов.

Ударная группа штата Орегон, на данный момент работающая с крупными лесными пожарами в Национальном лесе Фремонт-Винема, также столкнулась с ухудшением обстановки из-за сильных ветров и высокой засушливости.

В начале недели Национальная метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в южном и центральном районах Орегона, части Монтаны и на востоке Айдахо. В регионе существует повышенный риск пожаров из-за низкой влажности и сильных, порывистых ветров.

Согласно Национальному межведомственному пожарному центру, более 80 лесных пожаров бушуют на территории 13 штатов на западе США.

Из-за крупнейшего в США пожара Bootleg по состоянию на 23 июля в Орегоне сгорело более 162 тысяч га земель и разрушено по меньшей мере 67 домов. Приблизительно 2000 человек пришлось переселиться из-за эвакуации. Огонь был вызван ударом молнии в начале июля.

Члены подразделения по урегулированию инцидентов в Орегоне столкнулись с еще одной проблемой — вспышкой случаев заражения коронавирусом. Не менее девяти работников, получивших положительные результаты ПЦР-тестов, были вынуждены отправиться на карантин.

Персонал, состоящий из 2300 человек, которые работают с пожаром Bootleg, находится под риском заражения. Органы здравоохранения штата начали расследование и усилили меры предосторожности.

В 2020 году всего в США сгорело 17 тысяч квадратных километров леса. Ученые утверждают, что пожары станут опаснее из-за изменения климата и повышения риска засушливой погоды.

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