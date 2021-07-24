Пожарные США тушат пылающие леса на фоне вспышки COVID-19

Сейлем, 24 июля. Тяжелые условия работы для пожарных США из-за сухой ветреной погоды усугубились всплеском заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Бюро по управлению землями США.
“We have 9 confirmed cases of corona virus” says the health officer— Sergio Olmos (@MrOlmos) July 23, 2021
Encourages firefighters to sanitize their vehicles, wash their hands, and kept social distancing
“You can’t fight the fire if your feeling sick” pic.twitter.com/EDlNPrvYKf
По информации властей, пять пожарных в Монтане получили ранения, когда из-за резкого изменения направления ветра огонь обжег членов команды. Они проходят дополнительную медицинскую экспертизу для определения степени тяжести ожогов.
Ударная группа штата Орегон, на данный момент работающая с крупными лесными пожарами в Национальном лесе Фремонт-Винема, также столкнулась с ухудшением обстановки из-за сильных ветров и высокой засушливости.
В начале недели Национальная метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в южном и центральном районах Орегона, части Монтаны и на востоке Айдахо. В регионе существует повышенный риск пожаров из-за низкой влажности и сильных, порывистых ветров.
The Bootleg Fire in Oregon has already burned through 300,000 acres — and officials fear that it might not be contained until November pic.twitter.com/Se4tNX6KK3— NowThis (@nowthisnews) July 20, 2021
Согласно Национальному межведомственному пожарному центру, более 80 лесных пожаров бушуют на территории 13 штатов на западе США.
Из-за крупнейшего в США пожара Bootleg по состоянию на 23 июля в Орегоне сгорело более 162 тысяч га земель и разрушено по меньшей мере 67 домов. Приблизительно 2000 человек пришлось переселиться из-за эвакуации. Огонь был вызван ударом молнии в начале июля.
Oregon's Bootleg Fire has burned an area larger than NYC and officials do not expect it to be fully contained until November.— AJ+ (@ajplus) July 19, 2021
The fire can now generate its own weather, including "fire clouds" that spark lightning.
There are about 70 other large fires burning in the U.S. pic.twitter.com/Cw7xxQGA0c
Члены подразделения по урегулированию инцидентов в Орегоне столкнулись с еще одной проблемой — вспышкой случаев заражения коронавирусом. Не менее девяти работников, получивших положительные результаты ПЦР-тестов, были вынуждены отправиться на карантин.
Персонал, состоящий из 2300 человек, которые работают с пожаром Bootleg, находится под риском заражения. Органы здравоохранения штата начали расследование и усилили меры предосторожности.
В 2020 году всего в США сгорело 17 тысяч квадратных километров леса. Ученые утверждают, что пожары станут опаснее из-за изменения климата и повышения риска засушливой погоды.