Кампания по вакцинации против COVID-19 стартовала в Ливии

Триполи, 24 июля. Столичный департамент здравоохранения организовал кампанию вакцинации против коронавирусной инфекции. Лекарственные препараты доставлены из России и распределены между муниципалитетами государства.

Празднование Курбан-байрама завершилось. Тем не менее количество подтвержденных случаев COVID-19 ежедневно увеличивается. Для предотвращения распространения заболевания решено разместить в Триполи и соседних регионах места для добровольного участия в национальной программе. Каждый желающий имеет право обратиться в пункт вакцинации для получения прививки.

В качестве основного лекарственного препарата выступает «Спутник V», который доставили в столицу Ливии на прошлой неделе. Начальник Отдела по вакцинации Национального центра по борьбе с заболеваниями Абд аль-Басит Смайо принял груз в составе 100 тысяч доз, прибывших из РФ.

Специалисты рекомендуют отложить домашние занятия и сделать прививку, чтобы избежать негативных последствий от COVID-19. Для участия в программе достаточно иметь с собой национальный номер гражданина или паспорт иностранца.

Поставка вакцины «Спутник V» в Ливию началась еще в апреле текущего года. Одним из первых кто привился — премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба.