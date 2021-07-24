В США требуют от МОК не проводить Олимпиаду в Китае из-за «нарушений прав человека»

Вашингтон, 24 июля. Ситуация с правами человека в Китае может стать причиной переноса зимней Олимпиады 2022 года на более поздний срок. С такой инициативой выступили в США.

Авторы идеи — сенатор от штата Орегон Джефф Меркли и конгрессмен от штата Массачусетс Джеймс Макговерн. Американские законодатели обратились с жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК). Они потребовали от организации повлиять на поведение китайских властей. Для этого законодатели предложили перенести мероприятие на другое время или вообще провести его в ином месте, о чем говорится в заявлении на сайте Исполнительной комиссии Конгресса США по КНР.

«Мы пишем, чтобы попросить МОК отложить XXIV зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в КНР в феврале 2022 года, и перенести их, если правительство принимающей страны не изменит свое поведение», — говорится в обращении политиков.

Меркли и Макговерн считают недопустимым проведение события международного уровня в стране, где якобы происходят геноцид и преступления против человечности. В своем письме авторы также напомнили, что не в первый раз обращаются по этому вопросу в МОК, но отклика со стороны организации так и не последовало.

Ранее Россия указала на массовое игнорирование прав человека на Украине. Нарушения стали причиной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, где она была успешно зарегистрирована.