Австралийские попугаи научились открывать крышки мусорных баков

Сидней, 24 июля. Попугаи из Австралии продемонстрировали способность открывать крышки мусорных баков.

Группа зоологов на протяжении длительного периода времени следила за повадками желтохохлых какаду, которые обитают в пригороде Сиднея. По итогам работы они написали научную статью в журнале Science.

«Птицы учатся этому друг у друга. Продвинутые социальные навыки и способность к формированию культурных традиций позволили попугаям найти новый способ добывания пищи», — пишут ученые.

Необычный инцидент с попугаем произошел в начале июля в Петербурге. Жители одного из районов Северной столицы заметили необычную птичью парочку. Позже оказалось, что попугай решил сбежать от своей хозяйки к голубке.