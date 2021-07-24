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Австралийские попугаи научились открывать крышки мусорных баков

  /   Обновлено: 24 июля 2021 14:01
Общество
Австралийские попугаи научились открывать крышки мусорных баков
Prt Scr youtube.com  /  ТСН

Сидней, 24 июля. Попугаи из Австралии продемонстрировали способность открывать крышки мусорных баков.

Группа зоологов на протяжении длительного периода времени следила за повадками желтохохлых какаду, которые обитают в пригороде Сиднея. По итогам работы они написали научную статью в журнале Science.

«Птицы учатся этому друг у друга. Продвинутые социальные навыки и способность к формированию культурных традиций позволили попугаям найти новый способ добывания пищи», — пишут ученые.

Необычный инцидент с попугаем произошел в начале июля в Петербурге. Жители одного из районов Северной столицы заметили необычную птичью парочку. Позже оказалось, что попугай решил сбежать от своей хозяйки к голубке.

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