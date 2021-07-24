Шугалей объяснил, как можно разрешить конфликт в Афганистане мирным путем

Санкт-Петербург, 24 июля. Ситуация в Афганистане стала напряженной после вывода американского военного контингента, однако у этой страны есть шанс не стать «второй» Ливией, считает социолог Максим Шугалей.

В текущий момент развитие событий в Афганистане беспокоит многие страны, причем не только те, которые находятся с ним по соседству. Американская армия решила сбежать из афганского государства спустя 20 лет безуспешных попыток подчинить Кабул, при этом бросив на произвол судьбы своих партнеров. Однако выход подразделений ВС США необязательно должен превратить Афганистан во «вторую» Ливию, которая после вмешательства НАТО и Вашингтона больше напоминает конгломерат враждующих сторон.

Такое мнение в ходе пресс-конференции о ситуации в Афганистане, организованной Медиагруппой «Патриот», высказал президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей. Он подчеркнул, что сегодня у Кабула есть один шанс решить военный конфликт более мирным путем.

«Наилучшим исходом из этой ситуации будет создание нового правительства, в которое войдут обе стороны конфликта. Победа одной из сторон приведет к тому, что противостояния будут происходить в дальнейшем», — указал эксперт.

Глава ФЗНЦ уверен, что избрание нового политического руководства, в которое войдут и представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), и официального Кабула поможет избежать большого террора, происходящего в Ливии.

Стоит отметить, что днем ранее официальный представитель политического офиса «Талибана» Сухейль Шахин заявил, что боевики сложат оружие после формирования нового правительства, приемлемого для обеих сторон конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.