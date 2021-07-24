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Оставшаяся под опекой Бритни Спирс опубликовала фото без бюстгальтера
Шоу-бизнес
Оставшаяся под опекой Бритни Спирс опубликовала фото без бюстгальтера
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 24 июля. Американская певица Бритни Спирс, пытавшаяся избавиться от опеки отца, удивила подписчиков новым пикантным снимком. Знаменитость сфотографировалась топлес.

Поп-звезда опубликовала смелое фото на своей странице в Instagram. На снимке Спирс позирует у дерева без бюстгальтера, прикрыв грудь руками. Певица не стала подписывать провокационный кадр.

Многие поклонники исполнительницы восхитились ее формами на фото. Кроме того, подписчики Спирс продолжили призывать к ее освобождению.

«Горячая!»;

«Когда жизнь наградила тебя дыньками»;

«Это послание, что она хочет свободы», — написали комментаторы.

Знаменитость пыталась судиться с отцом, но в итоге все равно осталась под его опекой. По словам певицы, отец полностью контролирует ее уже много лет, поэтому она не может распоряжаться собственной жизнью. Так, Спирс не имеет возможности забеременеть. Звезда даже отказывается выступать, пока не избавится от опеки.

Бывший охранник певицы рассказывал, в каких условиях ей приходилось жить последние годы. Например, исполнительницу заставляли принимать сильнодействующие препараты, повлиявшие на ее здоровье. Из-за таблеток Спирс, по словам бывшего охранника, начинала терять рассудок.

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спирс звезды певица
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