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Индия может стать инвестором российских нефтяных проектов

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:53
Экономика
Индия может стать инвестором российских нефтяных проектов
Федеральное агентство новостей

Дели, 24 июля. Правительство Индии ведет переговоры о вложении 2-3 миллиардов долларов в российские нефтяные активы.

Российская сторона предложила Индии инвестировать в разведку и добычу нефти и газа в трех регионах страны. По данным газеты Business Standard, речь идет об Амурской и Сахалинской областях, а также Якутии. Кроме того, рассматривается вариант с арктическими месторождениями.

«Масштаб проектов пока не определен, но переговоры с правительством России идут», — отметил один из источников.

Основной компанией, участвующей в переговорах со стороны Индии, является ONGC Videsh. Именно она должна сформировать консорциум, который будет принимать участие в сделках, уточняет «Интерфакс».

Договоренности могут оказаться под угрозой из-за прогнозируемого сокращения спроса на черное золото. Причинам такого тренда посвящен материал ФАН.

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