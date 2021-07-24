Малахов объяснил, почему Макеева связала свою жизнь со строителем Мальковым

Москва, 24 июля. Известный телеведущий Андрей Малахов высказался о новом браке актрисы Анастасии Макеевой, которая весной этого года вышла замуж за Романа Малькова.

Артистка несколько раз становилась гостей программы «Прямой эфир», которую ведет Малахов. Брак знаменитости оказался удачным, но скандальным. В эфире шоу звезда фактически сразилась с бывшей женой Малькова.

Малахов обратил внимание на то, что выпуск с Анастасией Макеевой обсуждают все. По его мнению, это «суперинтересно». Малахов считает, что история 39-летней актрисы — это о глубочайшем одиночестве.

«Ты можешь быть популярной актрисой, тебя могут знать, желать, хотеть, а ты одна и у тебя варианты в лучшем случае влюбиться в парня, который пришел ремонтировать тебе дом. Хотя, казалось бы, она может по щелчку сделать все», — объяснил Малахов в эфире шоу «Начало» с Ириной Безруковой.

Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае. После свадьбы супруги обвенчались. Макеева души не чает в своем избраннике, и поклонники счастливы за любимую артистку. Знаменитость радует фанатов трогательными видео домашних посиделок с благоверным.