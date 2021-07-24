Шугалей рассказал о попытках США сохранить влияние на талибов после ухода из Афганистана

Санкт-Петербург, 24 июля. Удары ВВС США по базам боевиков в Афганистане являются попыткой Вашингтона сохранить влияние в регионе. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Ранее стало известно, что ВВС США активизировали нанесение авиаударов в Афганистане по базам боевиков радикального движения «Талибан»1 (запрещено в России). Большая часть бомбардировок осуществляется в провинции Кандагар, которая является оплотом талибов.

Обострение ситуации в Афганистане стало одной из главных тем пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот». Шугалей отметил, что ключевой целью ударов ВВС США являлась американская военная техника, которую талибам удалось захватить у правительственных сил Афганистана. В Вашингтоне опасаются, что эта техника и вооружение могут оказаться в распоряжении других радикальных группировок, что обернется для США имиджевым уроном. Кроме того, своими действиями Вашингтон пытается сохранить контроль над «Талибаном» в Афганистане.

«Это важный сигнал «Талибану», что мы ушли, но мы все равно контролируем ситуацию. Можем достать вас извне, и если ваша политика будет резко противоречить нашим интересам, то мы все равно сможем влиять на ситуацию. Нельзя говорить о том, что это помощь официальному Кабулу, так как это единичная акция и большого урона талибам она не нанесла», — подчеркнул Шугалей.

Стоит отметить, что в настоящее время талибы проводят масштабную наступательную операцию на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО из Афганистана. К настоящему моменту боевикам удалось взять под свой контроль более 85% территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.