Названы русские привычки, которые вызывают удивление иностранцев

Москва, 24 июля. Загадочная русская душа не дает покоя многим иностранцам, побывавшим в России. Попытки понять культуру, привычки и обычаи россиян чаще всего вызывают недоумение у иностранцев.

Очевидные для русского человека вещи, которые он усвоил с самого рождения, порой приводят гостей страны в ступор. Некоторые традиции невозможно объяснить иностранцу «ни под каким соусом», пишет блогер на своем дзен-канале «ПсихоЭксперт».

Самолечение. В России это весьма распространенная практика — ставить себе самостоятельно диагноз, подбирать лечение, покупать таблетки. Посещение поликлиники в России считается баловством.

«Нет таблеток — не беда! Выручат народные средства и бабушкин мешочек с травами», — пишет блогер.

Разуваться при входе — эта традиция существует только у русских. Иностранцы воспринимают это как странность, но принимают. А вот надевать чужие тапочки — это из ряда вон для приезжих из-за границы.

Старый Новый год. Совершенно невозможно перевести эту фразу на другой язык, такого праздника нет ни в одной другой стране мира. Россияне после перехода на григорианский календарь уже больше 100 лет отмечают два Новых года.

Общественный транспорт. Заграничные гости не могут понять, зачем дополнительно просить водителя остановиться, ведь в их понимании остановка именно для этого и предназначена. За рубежом автобусы останавливаются в строго отведенных местах в обязательном порядке.

«Посидеть на дорожку». Гости и провожающие присаживаются перед выходом из дома и проводят в молчании пару минут. Эта традиция вызывает у иностранцев искреннее недоумение, хотя на самом деле это весьма полезная привычка — вдруг вспомнишь, что забыл что-то.

Домашняя консервация. Сложно объяснить иностранцу, зачем в России делают домашние заготовки.

«Американцы и европейцы искренне не понимают, зачем в России консервируют все подряд: от яблок и груш до вождей мирового пролетариата», — шутит блогер.

Вода из-под крана. Многие иностранцы недоумевают, почему в России нельзя пить водопроводную воду. Для заморских гостей манипуляции россиян с водой выглядят странно — отстоять, процедить, прокипятить и только потом можно пить.

«Апогеем вышесказанного является главная привычка всех русских — жить на грани», — пишет автор канала.

Россияне привыкли «ходить по краю» — ездить со скоростью на пределе допустимого, покупать алкоголь за пару минут до закрытия магазина, посещать автозаправку «на лампочке». Русский «всего один разок» периодически становится бесконечным, а «завтра начну новую жизнь» может не наступить никогда. Иностранцу невозможно объяснить русскую присказку «чуть-чуть не считается».

«Мы не лучше иностранцев, но и не хуже. Просто мы другие, потому что — русские!» — поставил точку блогер.

Некоторые особенности русских сильно раздражают иностранцев. Это объясняется разностью менталитетов, культуры и традиций. Американцы сильно не любят, когда русские опаздывают или допускают фамильярное обращение, нарушая личное пространство.