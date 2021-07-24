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Назван неочевидный признак ранней стадии деменции

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:49
Наука
Назван неочевидный признак ранней стадии деменции
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Москва, 24 июля. Проблемы со слухом в шумной обстановке могут оказаться ранним симптом слабоумия, которое разовьется в более позднем возрасте.

Участниками исследования стали 82 тыс. здоровых людей старше 60 лет. Трудности со слухом оценивали с помощью теста, в котором добровольцам ставили задачу идентифицировать произносимые цифры на фоне белого шума. Участников разделили на три группы в зависимости от их слуховых способностей.

Специалисты за 11 лет наблюдений выявили 1285 случаев деменции. Выяснилось, что риску развития слабоумия чаще подвергались испытуемые с недостаточным слухом. Авторы научной работы считают, что результаты исследования помогут предотвратить деменцию у ряда пациентов.

На развитие слабоумия также может повлиять рацион питания. Употребление более чем шести чашек кофе в день способно привести к возрастной деградации мозга.

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ученые слух деменция
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