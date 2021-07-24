В Киеве предрекли утилизацию газовых труб на Украине после запуска «СП-2»

Идеи по превращению Украины в «газовый хаб» Европы для спасения ее газотранспортной системы после запуска «Северного потока — 2» на практике неосуществимы. Об этом заявил в интервью ФАН сопредседатель Фонда энергетических стратегий в Киеве Дмитрий Марунич, комментируя предложение депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Юрия Камельчука.

Украинский парламентарий ранее рассказал о «наипростейшем сценарии» спасения национальной ГТС с помощью превращения страны в «газовый хаб» Европы. Камельчук призвал использовать другие газопроводы, в том числе турецкий, для поставок газа из Ирана или Азербайджана, а также доставлять сжиженный природный газ на кораблях из Катара.

«Камельчук говорит какие-то фантастические вещи. Причем здесь вообще Иран? Он не транспортирует газ дальше Турции. Это вообще какая-то идея фикс. Катар может везти сжиженный газ куда угодно, но, во-первых, экономически для Украины это невыгодно, во-вторых, на Украине нет терминала СПГ. То, что он там наговорил, — какие-то глупости», — поделился мнением Дмитрий Марунич.

Он отметил, что украинская ГТС пока в спасении не нуждается. Кроме того, даже после истечения контракта на транзит газа с «Газпромом» в 2024 году какая-то часть голубого топлива все-таки будет транспортироваться через территорию Украины.

«Газпром» все равно будет использовать украинскую ГТС. Очевидно, что объемы транспорта уменьшатся. Вопрос — в объемах транзита этого ресурса: если транспортировать 60 млрд (кубометров газа. — Прим. ФАН), это одно дело, если 120 — другое, 20 — третье. Поэтому часть системы придется вывести из эксплуатации при маленьких объемах транзита, это очевидно. Что-то утилизировать, вывезти, что-то просто реконструировать, а что-то совсем ликвидировать», — добавил Марунич.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что значительное сокращение объемов транзита газа после запуска «СП-2» приведет к необходимости пересмотра схемы поставок энергоресурса украинским потребителям и возможному повышению издержек на транспортировку, однако это еще не означает полного краха украинской ГТС. По словам эксперта, в интересах Киева — продолжать поставлять газ из России.

«Украина в этом случае может получать газ с территории Российской Федерации. Это логистически самый простой путь: дешево и надежно. Другой вариант — реверсные поставки, которые осуществляются в настоящее время. Все иное — это сложно и дорого», — заключил сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Опасения депутата Юрия Камельчука вызывало возможное завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» уже к концу этого лета, которое может привести к прекращению нормального функционирования украинской ГТС из-за недостаточного количества газа.