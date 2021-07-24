Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 15:48
15:46
Экономика
Украина считает предложения России о сохранении транзита дискриминационными
15:37
Общество
Жители Твери спасли забравшуюся на дерево кошку
15:36
Происшествия
Транспортная прокуратура помогла предприятию в споре с таможней на Урале
15:34
Общество
Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
15:33
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе
15:33
Общество
Врач озвучила правила питания для мужчин старше 40 лет
15:31
Весь мир
Тунис продлил введенный в 2015 году режим ЧП еще на шесть месяцев
15:31
Спорт
Канчельскис обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым
15:31
Армия
ВМС Франции провели успешное испытание лазерной системы HELMA-P против БПЛА
15:29
Политика
В Эстонии рассказали, чем обернулась позиция властей против «Северного потока — 2»
Все новости

В Киеве предрекли утилизацию газовых труб на Украине после запуска «СП-2»
1
1190
Политика
В Киеве предрекли утилизацию газовых труб на Украине после запуска «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Идеи по превращению Украины в «газовый хаб» Европы для спасения ее газотранспортной системы после запуска «Северного потока — 2» на практике неосуществимы. Об этом заявил в интервью ФАН сопредседатель Фонда энергетических стратегий в Киеве Дмитрий Марунич, комментируя предложение депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Юрия Камельчука

Украинский парламентарий ранее рассказал о «наипростейшем сценарии» спасения национальной ГТС с помощью превращения страны в «газовый хаб» Европы. Камельчук призвал использовать другие газопроводы, в том числе турецкий, для поставок газа из Ирана или Азербайджана, а также доставлять сжиженный природный газ на кораблях из Катара.

«Камельчук говорит какие-то фантастические вещи. Причем здесь вообще Иран? Он не транспортирует газ дальше Турции. Это вообще какая-то идея фикс. Катар может везти сжиженный газ куда угодно, но, во-первых, экономически для Украины это невыгодно, во-вторых, на Украине нет терминала СПГ.  То, что он там наговорил, — какие-то глупости», — поделился мнением Дмитрий Марунич.

Он отметил, что украинская ГТС пока в спасении не нуждается. Кроме того, даже после истечения контракта на транзит газа с «Газпромом» в 2024 году какая-то часть голубого топлива все-таки будет транспортироваться через территорию Украины. 

«Газпром» все равно будет использовать украинскую ГТС. Очевидно, что объемы транспорта уменьшатся. Вопрос — в объемах транзита этого ресурса: если транспортировать 60 млрд (кубометров газа. — Прим. ФАН), это одно дело, если 120 — другое, 20 — третье. Поэтому часть системы придется вывести из эксплуатации при маленьких объемах транзита, это очевидно. Что-то утилизировать, вывезти, что-то просто реконструировать, а что-то совсем ликвидировать», — добавил Марунич.

В Киеве предрекли утилизацию газовых труб на Украине после запуска «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Он отметил, что значительное сокращение объемов транзита газа после запуска «СП-2» приведет к необходимости пересмотра схемы поставок энергоресурса украинским потребителям и возможному повышению издержек на транспортировку, однако это еще не означает полного краха украинской ГТС. По словам эксперта, в интересах Киева — продолжать поставлять газ из России.

«Украина в этом случае может получать газ с территории Российской Федерации. Это логистически самый простой путь: дешево и надежно. Другой вариант — реверсные поставки, которые осуществляются в настоящее время. Все иное — это сложно и дорого», — заключил сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Опасения депутата Юрия Камельчука вызывало возможное завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» уже к концу этого лета, которое может привести к прекращению нормального функционирования украинской ГТС из-за недостаточного количества газа.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Киеве предрекли утилизацию газовых труб на Украине после запуска «СП-2»
украина ес газ газпром гтс сп-2 северный поток — 2
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru