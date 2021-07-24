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Генерал СБУ предупредил Киев об опасности невыполнения Минских соглашений
Армия
Генерал СБУ предупредил Киев об опасности невыполнения Минских соглашений
wikipedia.org  /  Сергій Кононков / CC BY-SA 3.0

Киев, 24 июля. Киев должен выполнить Минские соглашения, иначе его ожидают плохие сценарии развития ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал генерал-майор СБУ в отставке Василий Вовк.

По его мнению, украинские власти попали в такую ситуацию, при которой два варианта развития событий в Донбассе могут грозить крупномасштабной войной или гражданским конфликтом в самой столице Украины. Однако есть определенный нюанс, из-за которого, считает генерал, Киеву лучше согласиться на выполнение Минских соглашений.

«Я склоняюсь к тому, что если выбирать между тем, чтобы отказаться от Минских соглашений и всяких формул, и тогда нас «кидают» США и Европа и оставляют один на один с Россией, то лучше выбрать вариант, который менее опасный», — указал Вовк.

Офицер украинской службы безопасности предупредил Киев об опасности заморозки конфликта с ДНР и ЛНР и невыполнения договоренностей. При этом он уверен, что в текущем положении дел виноваты именно украинские власти.

Ранее энергетик из Украины Юрий Корольчук заявил, что республики Донбасса смогут прожить и развиться без участия Киева. В то же время экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как американские военные готовили план по захвату Донецка в 2014 году, передает сайт 360tv.ru.

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украина донбасс минские соглашения
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