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Убийство замглавы угрозыска в Ставрополе попало на камеру видеонаблюдения

  /   Обновлено: 24 июля 2021 14:00
Происшествия
Убийство замглавы угрозыска в Ставрополе попало на камеру видеонаблюдения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ставрополь, 24 июля. В Сети появились кадры убийства заместителя начальника уголовного розыска МВД России в Ставрополе. Трагедия случилась на парковке у дома по улице Южный обход в Промышленном районе.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения возле дома потерпевшего. На записи видно, что злоумышленник какое-то время ждет полицейского, а когда тот приезжает и выходит из автомобиля, убийца открывает по сотруднику полиции огонь.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, но мужчина скончался в реанимации. Эксперты зафиксировали на его теле не менее девяти огнестрельных ранений.

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убийство видео полиция ставрополь
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