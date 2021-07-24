Убийство замглавы угрозыска в Ставрополе попало на камеру видеонаблюдения

Ставрополь, 24 июля. В Сети появились кадры убийства заместителя начальника уголовного розыска МВД России в Ставрополе. Трагедия случилась на парковке у дома по улице Южный обход в Промышленном районе.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения возле дома потерпевшего. На записи видно, что злоумышленник какое-то время ждет полицейского, а когда тот приезжает и выходит из автомобиля, убийца открывает по сотруднику полиции огонь.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, но мужчина скончался в реанимации. Эксперты зафиксировали на его теле не менее девяти огнестрельных ранений.