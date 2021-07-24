Эстонцы выделили Литве колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией

Вильнюс, 24 июля. Эстония бесплатно отправит в Литву партию колючей проволоки для возведения стены на границе с Белоруссией.

Всего для пограничного заграждения от мигрантов эстонские представители выделили 100 километров специальной проволоки. Об этом сообщили в литовском МВД.

По утверждению Вильнюса, в республику из Белоруссии идет поток нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Поэтому Литва решила возвести стену на границе. Позже выяснилось, что в литовском государстве нет предприятий, которые занимаются изготовлением материалов для колючей проволоки.