Максим Шугалей рассказал о причинах вывода сил США из Афганистана и перспективах региона

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная ситуации в Афганистане. Присутствовавший в студии глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ответил на вопросы о том, что происходит в стране на фоне вывода оттуда сил США и НАТО, а также рассказал, почему Вашингтон бросил официальный Кабул на произвол судьбы после стольких лет военной операции Международной коалиции в регионе.

Причины ухода США

Прежде всего эксперт связал решение США об уходе из Афганистана с изменениями в методах работы новой американской администрации.

«Могу сказать, что в Соединенных Штатах есть две политические силы — это республиканцы и демократы. Их подход к противостоянию со своими соперниками немного отличается. Если для республиканцев очевидно прямое противостояние, то демократы действуют косвенно, через своих союзников, через какие-то общественные организации типа «белых касок», — отметил Максим Шугалей.

Глава ФЗНЦ считает, что решение о выводе войск для президента Джо Байдена — это важный популистский шаг.

«Он понимает, что пребывание войск США в Афганистане сейчас бессмысленно, полностью потеряло свою актуальность. Несмотря на большие потери (более триллиона долларов и тысячи американских военнослужащих) ответственность за все это будут нести его предшественники», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Максим Шугалей обратил внимание на то, что кабульское правительство было оставлено на произвол судьбы после заключения сделки между Вашингтоном и «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Боевики заранее знали о выводе войск, а потому заблаговременно начали подготовку к масштабному наступлению, которое сейчас развернуто в Афганистане.

Новая американская администрация, по словам социолога, пересматривает свою региональную политику и концентрируется на других угрозах, одной из которых является Россия. И если «Талибан» полностью захватит территорию Афганистана, это не может не создать проблемы для соседних стран.

В частности, такое развитие событий способно повлечь за собой дестабилизацию обстановки в государствах Средней Азии — непосредственно у границ РФ, что, в свою очередь, создает риск вовлечения Москвы в новый региональный конфликт. Данное обстоятельство теоретически способно ослабить внимание России к другим направлениям, где сталкиваются интересы США и РФ.

Удар США по «Талибану»

Несмотря на договоренности с талибами, США недавно нанесли серию ударов по объектам боевиков. По мнению Максима Шугалея, эта акция преследовала сразу несколько целей.

«Удары были нанесены не с баз, которые располагаются внутри страны, а извне. Здесь нужно отметить два момента. Первый: удар был нанесен по военной технике, которая была захвачена в ходе наступления талибов. А это техника и боеприпасы в основном американские. Естественно, они могут быть использованы в том числе и для продажи другим радикальным группировкам, что нанесет урон имиджу США».

Эксперт также считает, что авиаудары по террористам являются важным сигналом из Вашингтона. Администрация Джо Байдена заявила о своей способности контролировать ситуацию в Афганистане извне, так что, если политика талибов будет противоречить ключевым интересам Соединенных Штатов, они могут в любой момент столкнуться с решительным ответом Пентагона.

При этом Шугалей исключил возможность того, что проведение новой военной операции США было призвано действительно помочь официальному Кабулу в боях с радикальными исламистами.

«Потому что это такая единичная акция, которая не нанесла большого урона «Талибану», — подчеркнул он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Что ждет Афганистан

Оценивая дальнейшие перспективы Афганистана, Максим Шугалей отметил, что сейчас даже американская разведка признает, что примерно через полгода после вывода войск США и НАТО талибы способны полностью взять страну под свой контроль.

«Я могу сказать, что наилучший исход из этой ситуации будет в том случае, если Кабулу удастся договориться и создать какое-то новое правительство, в которое будут входить и те, и другие. Победа одной из сторон просто приведет к дальнейшему продолжению противостояния», — отмечает социолог.

Шугалей привел в пример аналогичную ситуацию в Ливии, которая сумела сбить волну насилия благодаря единому переходному правительству, включающему в себя представителей совершенно различных сил. И сейчас, пусть даже с большими разногласиями, но страна идет по пути мирного развития. Данный опыт, считает эксперт, применим и в Афганистане.

«Россия уже дала понять, что следит за ситуацией и не позволит напасть на своих союзников. Но Москва заинтересована в том, чтобы был афганский диалог, мирные инициативы и состоялось создание нового правительства», — указал эксперт.

Максим Шугалей считает, что Россия в дальнейшем не должна терять контроля за ситуацией и вести переговоры со всеми сторонами конфликта, поскольку от этого зависит будущее.

В соответствии с договором между американской администрацией и «Талибаном» войска США и НАТО должны покинуть страну уже к 11 сентября 2021 года. На фоне этого боевики начали крупномасштабное наступление и захватили значительную часть государства.

США же оставили регион, фактически признав свое поражение и покинув страну с недееспособным правительством, не обладающим ресурсами и поддержкой народа, достаточными для противостояния террористам. Как ранее уже отмечал Максим Шугалей, такая политика полностью соответствует государственному курсу Вашингтона, пренебрегающего нормами международного права.

1 Организация запрещена на территории РФ.