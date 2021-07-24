Николай Басков из-за болезни изменился до неузнаваемости

Москва, 24 июля. Певец Сергей Лазарев показал кадры с коллегой Николаем Басковым, который из-за болезни изменился до неузнаваемости. Фанаты были в шоке от внешнего вида знаменитости.

«Золотой голос России» неделю назад поделился с поклонниками печальными новостями: он заболел. Артист из-за недомогания отменил свое выступление на «Славянском базаре».

Лазарев показал короткое видео с Басковым. Видимо, исполнитель до сих пор восстанавливает силы после болезни. Николай Басков на кадрах выглядит немного опухшим и изможденным, хотя активно шутит с коллегами и друзьями.

«Все собрались здесь сегодня», — сказал Лазарев, показав, кто находится рядом с ним. «Я в темноте. Что ты меня в темноте-то снимаешь», — возмущенно сказал 44-летний певец.

Николай Басков отказался от ярких нарядов. На нем были белая футболка, джинсовая куртка и черная кепка.

Знаменитый артист приехал в Витебск и посетил открытие именной звезды на витебской Аллее славы. Уже тогда Николай Басков выглядел не лучшим образом. Через некоторое время певец сообщил, что не сможет исполнить свои хиты на фестивале «Славянский базар». Об отмене своего выступления он объявил за несколько часов до начала мероприятия.