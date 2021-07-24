Самые странные игры в истории Олимпийского движения

Олимпийские игры, что вчера открылись в столице Японии — городе Токио, наверное, получат статус самых странных Игр в истории. И они прекрасно отражают все, к чему так долго и упорно шло олимпийской движение.

Основатель современного олимпийского движения Пьер Де Кубертен был неисправимым романтиком. Он искренне любил человечество, верил в спорт и в то, что он поможет стать человечеству лучше. Верил, что мирные схватки на спортивных площадках когда-то заменят человечеству кровопролитные войны. Пьер Де Кубертен мечтал о честном и чистом мировом спорте, в котором нет места политике и жажде наживы.

Его мечтам не суждено было сбыться. Возможно, на каком-то начальном этапе в олимпийском движении и царствовала романтика, но суровая прагматичность и расчетливость достаточно быстро взяли над ней верх. Конечно, не обошлось без политики. Одна из самых позорных страниц олимпийского движения — летние Игры в Берлине в 1936 году. Олимпиада в стране, которая уже не скрывала своей человеконенавистнической идеологии, где жестоко преследовались собственные граждане лишь по национальному признаку, Олимпиада в стране, которая и не думала скрывать свои агрессивные устремления в отношении соседей. Весь мир запомнил Адольфа Гитлера на трибуне во время открытия этих Олимпийских игр. А следующей по счету Олимпиады уже не было. Потому что тот, кому аплодировал весь мир во время открытия берлинских Игр, развязал мировую войну, которая станет самой страшной и кровавой в истории человечества.

После Второй мировой Олимпийские игры возобновились. И снова появилась надежда. Надежда на то, что спорт может стать тем, что объединяет человечество, помогает стать людям лучше, чище и честнее. Но и этой надежде вскоре суждено было угаснуть. В спорт пришла политика. Пришла так, что практически не оставила спорту шансов. Длительное противостояние двух мировых политических систем, взаимные обвинения и бойкоты Игр в Москве и Лос-Анжелесе — казалось, что спортивный мир возвращается к тому, что было в 30-х годах ХХ века, и война уже совсем близко. Только в этот раз куда более страшная и, возможно, последняя в истории человека как биологического вида.

Но и это противостояние закончилось. Вот теперь точно все должно быть прекрасно, и наконец-то можно будет громко сказать: «О спорт, ты мир!» — и это будет абсолютной правдой. И те, кто на это надеялся, снова ошиблись. Олимпийские игры превратились в большой бизнес. Нет, этот процесс начался не в 90-х годах ХХ века, он уже шел полным ходом, но именно в это время он достиг своего апогея. А затем в спорт снова пришла политика. Снова появились «хорошие нации», «плохие нации», только теперь уже во имя всеобщих «добра и демократии», которые мировой гегемон в лице США собирался «причинить» всему миру.

А те, кто был не согласен и оказывал сопротивление, — должны были быть наказаны и в спорте. Как Россия с этим долгоиграющим допинговым скандалом, который начался с голословных обвинений сбежавшего из России Григория Родченкова и который не закончился до сих пор. Россия наказана непонятно за что. Она лишена своего флага и гимна на международных соревнованиях, а чиновников из ВАДА раздражают даже цвета российского флага на форме спортсменов сборной. И никому не интересно, что никаких весомых доказательств вины российских спортсменов предоставлено не было, а многие из них с легкостью после этого выигрывали суды и возвращали свое честное имя. Маховик раскручен, и остановить его очень сложно.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Нынешняя Олимпиада должна была состояться в прошлом году, но коронавирус этому помешал. Кстати, эта пандемия тоже разделила и расколола мир. Казалось бы, что общая беда должна объединить всех, но не тут-то было. Многие страны, особенно в состоянии изначального шока, начали вести абсолютно изоляционистскую политику, даже несмотря на то что являлись членами больших межгосударственных объединений.

Пандемия не закончилась до сих пор. И мир остается расколотым. Даже вакцины, которые должны были избавить людей от огромной проблемы, уносящей жизни и убивающей экономики, стали причиной информационных войн, а западные страны и вовсе обвиняют Россию в том, что она использует вакцины «в качестве оружия».

Но Олимпийские игры решено было провести. Конечно, это сверхзадача — собрать спортсменов со всего мира в условиях пандемии и с огромным риском для собственной страны. Необходимо признать, что японцы молодцы, что пошли на это, даже зная, что Олимпиада не принесет никакой прибыли и вызовет огромное недовольство в японском обществе. И в том, что Олимпийские игры сейчас выглядят именно так, японцы, конечно, не виноваты.

Странное открытие Олимпийских игр без зрителей, грядущие соревнования, на которых будут только сами спортсмены, тренеры, персонал и журналисты, — удручающее зрелище, учитывая, что спорт в первую очередь для людей, для болельщиков, для эмоций. И есть некий символизм, что всемирное олимпийское движение проводит эти Игры именно так, после череды бесконечных политических и допинговых скандалов, после безумной коммерциализации, которая, по сути, просто убивала спорт. Коронавирус, маленький и незримый, сказал свое веское слово. Но, похоже, и это не станет уроком для человечества.

Что есть, то есть. А нам остается пожелать успеха замечательным российским спортсменам. Пусть побеждают честно и привезут домой много олимпийских медалей. Кто знает, может, все-таки что-то изменится к лучшему хотя бы в мировом спорте.