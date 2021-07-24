Эксперт Смирнова раскрыла секрет выхода на пассивный доход к 40 годам

Москва, 24 июля. Инвестирование поможет студенту выйти на пассивный доход к 40 годам, считает финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Наталья Смирнова.

Вложение денег должно иметь регулярный характер: молодому человеку, заканчивающему вуз, следует ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тысяч рублей, чтобы через 20 лет перестать работать и жить на пассивный доход. Однако нужно выбирать интересные сферы, которые имеют потенциал и могут дать доходность выше рыночной, приводят советы Смирновой «Известия».

«Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13% по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тыс. рублей в месяц. Но начинать можно и с 1 тыс., ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти», — пояснила эксперт.

Если принято решение копить в течение долгого срока, Смирнова рекомендует применить следующую формулу: 100 минус возраст = доля агрессивных инвестиций. Иными словами, 20-летний студент может инвестировать в акции 80% своих сбережений.

Одной из самых рациональных инвестиций всегда будет оставаться трата денег на образование. Об этом ранее напомнил профессор Мичиганского государственного университета, писатель, экономист Томас Раймер.