Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 14:19
14:18
Весь мир
Ливийские депутаты сформировали блок с целью поддержать страну в переходный период
14:13
Весь мир
Пожарные США тушат пылающие леса на фоне вспышки COVID-19
14:12
Политика
Стали известны подробности с вечеринки Джилл Байден в Токио
14:12
Весь мир
Кампания по вакцинации против COVID-19 стартовала в Ливии
14:10
Происшествия
Петербургские спасатели подняли упавшую в Неву машину
14:10
Общество
Озвучены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения
14:03
Политика
В США требуют от МОК не проводить Олимпиаду в Китае из-за «нарушений прав человека»
14:01
Общество
Австралийские попугаи научились открывать крышки мусорных баков
14:00
Происшествия
Школьника из Азербайджана заподозрили в убийстве молодого петербуржца
14:00
Общество
Самые странные Игры в истории Олимпийского движения
Все новости

Эксперт Смирнова раскрыла секрет выхода на пассивный доход к 40 годам
Экономика
Эксперт Смирнова раскрыла секрет выхода на пассивный доход к 40 годам
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 июля. Инвестирование поможет студенту выйти на пассивный доход к 40 годам, считает финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Наталья Смирнова.

Вложение денег должно иметь регулярный характер: молодому человеку, заканчивающему вуз, следует ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тысяч рублей, чтобы через 20 лет перестать работать и жить на пассивный доход. Однако нужно выбирать интересные сферы, которые имеют потенциал и могут дать доходность выше рыночной, приводят советы Смирновой «Известия».

«Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13% по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тыс. рублей в месяц. Но начинать можно и с 1 тыс., ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти», — пояснила эксперт.

Если принято решение копить в течение долгого срока, Смирнова рекомендует применить следующую формулу: 100 минус возраст = доля агрессивных инвестиций. Иными словами, 20-летний студент может инвестировать в акции 80% своих сбережений.

Одной из самых рациональных инвестиций всегда будет оставаться трата денег на образование. Об этом ранее напомнил профессор Мичиганского государственного университета, писатель, экономист Томас Раймер.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Эксперт Смирнова раскрыла секрет выхода на пассивный доход к 40 годам
акции деньги инвестиции накопления финансовая грамотность вложения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru