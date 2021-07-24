Около четырех тысяч человек эвакуировали из-за подтоплений на Дальнем Востоке

Владивосток, 24 июля. Спасатели эвакуировали почти четыре тысячи человек из-за ситуации с подтоплениями на Дальнем Востоке.

Эвакуация охватила 99 населенных пунктов. Данные Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах региона. Информация о пострадавших уточняется.

Мощные ливни также стали причиной ЧП в Забайкальском крае. Железнодорожный мост обрушился на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали из-за сильных осадков. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Обрушение привело к остановке поездов в обоих направлениях.