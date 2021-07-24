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Бренд Genesis раскрыл данные о ценах обновленной версии седана G70

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:39
Экономика
Бренд Genesis раскрыл данные о ценах обновленной версии седана G70
genesis.com  /  Hyundai Motor Company

Москва, 24 июля. Цены на обновленную версию компактного седана G70 раскрыл премиальный бренд компании Hyundai Genesis.

Всего российским клиентам будет предложено пять комплектаций: Premier, Elegance, Advance, Supreme и Ultimate. Их стоимость начинается от 3 100 000 рублей, а топовую версию рестайлингового автомобиля можно приобрести минимум за 4 700 000 рублей.

В G70 следующего поколения добавили двухэтажную переднюю оптику в стиле флагманского седана G90, а также ромбовидную решетку радиатора, новые бамперы и видоизмененные воздухозаборники. Машина оснащена диффузором, другим багажником и овальными хромированными патрубками выхлопной системы.

В топовых версиях установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Новый Genesis будет предложен с двумя двухлитровыми бензиновыми моторами на 197 и 247 лошадиных сил, работающими в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Недавно выяснилось, что автомобили марки Hyundai заняли третье место в рейтинге популярности среди петербуржцев по итогам первого полугодия 2021 года.

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