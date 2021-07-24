Певица Клава Кока с размахом отметила день рождения в компании звездных гостей

Москва, 24 июля. Популярная певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) устроила шикарный праздник в честь своего 25-летия. Вечеринку посетило много звездных гостей.

Кока делилась кадрами с празднования дня рождения в Instagram Stories. Певица организовала мероприятие на открытой веранде бара, расположенного на крыше столичного торгово-развлекательного центра.

Специально для праздника в честь 25-летия исполнительницы на площадке установили сцену, а также организовали бар и фуршетную зону. Кроме того, на веранде уже находился бассейн. Кока призналась, что прыгнула в воду во время вечеринки.

«И без песен, конечно, не обошлось! А потом — прыжков в бассейн», — написала виновница торжества.

День рождения Коки, который она отметила с размахом, посетили Ида Галич, Карина Кросс, Анна Седокова, Дима Билан, Егор Крид и другие знаменитости. Гостем вечеринки стал и Niletto — именно с ним певица записала хит «Краш».

Клава Кока встречалась с автоблогером Димой Гордеем, однако пара скрывала свои отношения. Бывший возлюбленный певицы объявил об их расставании в Сети. Для исполнительницы это стало полной неожиданностью, поскольку, по ее словам, она сама узнала о разрыве из интернета.