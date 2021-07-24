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Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана ситуацию на афганской границе

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:32
Армия
Шойгу обсудил с министром обороны Таджикистана ситуацию на афганской границе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим таджикистанским коллегой Шерали Мирзо ситуацию на границе с Афганистаном. Об этом сообщает Минобороны России.

В заявлении военного ведомства указывается, что министры говорили о текущем положении дел в таджикско-афганском приграничье, а также обсуждали меры, которые могут быть необходимы для нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане.

Ранее официальный представитель «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Забиулла Муджахед указывал, что движение выступает против ввода в Афганистан турецкого военного контингента, однако может принять помощь Анкары по налаживанию прогресса в переговорах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан минобороны рф шойгу таджикистан
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