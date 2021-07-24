Пушков признался, что оторопел от «газовых фантазий» Украины

Москва, 24 июля. Украинская ГТС не имеет больших возможностей. Ею никто не интересуется за пределами Восточной Европы, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» Украина может стать газораспределительным центром для Европы. Это осуществимо с использованием иранского, турецкого или азербайджанского трубопроводов, уточнил политик.

Слова депутата удивли Пушкова. По его мнению, ГТС Украины гораздо слабее, чем предполагают власти страны.

«Украинские глобальные замашки и газовые фантазии вызывают оторопь. О чем они вообще говорят? (...) Нет у украинской ГТС глобального потенциала», — написал сенатор в Telegram-канале.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

По мнению Пушкова, у Киева в ситуации с транзитом газа есть лишь один выход. Он заключается в соглашении с Москвой. Украина должна договориться с российской стороной без истерик и конфронтации, подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что конгрессмены в Вашингтоне нашли способ сорвать сделку США и ФРГ по «СП-2». Для этого они могут использовать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».