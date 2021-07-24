Российский беспилотный вертолет VRT300 будет сертифицирован к концу 2022 года

Жуковский, 24 июля. Беспилотник вертолетного типа VRT300 пройдет сертификацию до конца 2022 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По его словам, компания уже подала в Росавиацию заявку на сертификацию VRT300. Данный процесс может занять около полутора лет.

Богинский отметил, что главной проблемой сертификации является отсутствие выработанных методов определения соответствия. Он также добавил, что в настоящее время «Вертолеты России» совместно с Росавиацией и институтом авиационной промышленности работают в этом направлении.

Напомним, 20 июля в подмосковном Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки состоялась презентация новейшего российского истребителя.