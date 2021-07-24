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Российский беспилотный вертолет VRT300 будет сертифицирован к концу 2022 года

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:31
Армия
Российский беспилотный вертолет VRT300 будет сертифицирован к концу 2022 года
vk.com  /  Вертолеты России

Жуковский, 24 июля. Беспилотник вертолетного типа VRT300 пройдет сертификацию до конца 2022 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По его словам, компания уже подала в Росавиацию заявку на сертификацию VRT300. Данный процесс может занять около полутора лет.

Богинский отметил, что главной проблемой сертификации является отсутствие выработанных методов определения соответствия. Он также добавил, что в настоящее время «Вертолеты России» совместно с Росавиацией и институтом авиационной промышленности работают в этом направлении.

Напомним, 20 июля в подмосковном Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки состоялась презентация новейшего российского истребителя.

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Все новости / Армия / Российский беспилотный вертолет VRT300 будет сертифицирован к концу 2022 года
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