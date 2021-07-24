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Ливия намерена экспортировать 35 млн баррелей нефти за июль
Весь мир
Ливия намерена экспортировать 35 млн баррелей нефти за июль
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 24 июля. Ливия планирует в этом месяце экспортировать около 35 млн баррелей сырой нефти и конденсата, что эквивалентно 1,13 млн в сутки. Год назад эти показатели составляли 1,1 млн и 100 тысяч соответственно.

График погрузки природного ресурса в портах страны указывает на намерение властей экспортировать в текущем месяце 5,88 млн баррелей (190 тысяч в сутки) с месторождения Аш-Шарара. В июне из этого района за рубеж отправляли 174 тысяч в сутки.

Через терминалы в Ас-Сидре за текущий месяц отправят 8,8 млн баррелей (284 тысяч в сутки). 7,63 млн баррелей нефти, добытой на месторождениях Мисла и Сарир, экспортируют через порт Аль-Харига.

В начале месяца глава профильного ведомства Мухаммад Аун сообщил, что добыча природного ресурса в стране составляет 1,3 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду, что к концу 2021 года этот показатель вырастет до 1,5 млн. По его словам, вложение средств Ливийского инвестиционного управления в нефтяной сектор принесет огромную пользу государству.

Ливия является одной из крупнейших в Африке членов ОПЕК+. Из-за внутреннего вооруженного конфликта страна заморозила свою активность на мировом рынке. В конце прошлого года в Триполи заявили о готовности подключиться к соглашению организации о сокращении добычи. Сделка состоится при условии стабилизации производства.

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