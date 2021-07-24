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Премьер Ливии пообещал помощь больнице Мисураты в борьбе с COVID-19
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помощь больнице Мисураты в борьбе с COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Мисурата, 24 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба проинспектировал строительные площадки и больницы северо-западного города страны. В поездке его сопровождали глава минтранспорта Мухаммад аш-Шахуби и члены муниципального совета.

Мэр Мисураты ознакомил председателя кабмина с проблемами населенного пункта. В частности, речь шла об остановке восстановительных и строительных работ из-за вспышки COVID-19.

После беседы делегация направилась с инспекционной проверкой школ, университетов и больниц города. Одной из остановок стал общественный парк под названием «Площадь Часа».

Абд аль-Хамид Дабиба уделил особое внимание медицинскому центру Рас-аль-Тоба. Он встретился с персоналом и главврачом, выслушав все проблемы, с которыми сталкивается учреждение в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он пообещал доставить необходимое оборудование для ускорения лечения граждан.

Ливия ранее запросила помощи в борьбе с COVID-19. Россия предложила поставить «Спутник V» в Триполи для предотвращения распространения заболевания. Национальная программа по вакцинации граждан началась несколько месяцев назад. Одним из первых прививку сделал премьер-министр.

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ливия премьер дабиба
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