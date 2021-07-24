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Уголовное дело возбуждено после убийства замглавы угрозыска в Ставрополе

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:22
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после убийства замглавы угрозыска в Ставрополе
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Ставрополь, 24 июля. Сотрудники Следственного комитета приняли решение возбудить дело после гибели начальника отдела уголовного розыска, которого застрелили на стоянке возле дома.

Коллеги убитого уже объявили о начале поисков предполагаемого преступника. А следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело.

По предварительным данным, злоумышленник в маске и с оружием в руках ждал правоохранителя на стоянке в кустах. Когда тот приехал домой, киллер подошел к машине и спустил в него всю обойму из оружия, а после сбежал на отечественной легковушке. Полицейский, получив многочисленные ранения, скончался на месте происшествия.

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