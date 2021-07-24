Уголовное дело возбуждено после убийства замглавы угрозыска в Ставрополе

Ставрополь, 24 июля. Сотрудники Следственного комитета приняли решение возбудить дело после гибели начальника отдела уголовного розыска, которого застрелили на стоянке возле дома.

Коллеги убитого уже объявили о начале поисков предполагаемого преступника. А следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело.

По предварительным данным, злоумышленник в маске и с оружием в руках ждал правоохранителя на стоянке в кустах. Когда тот приехал домой, киллер подошел к машине и спустил в него всю обойму из оружия, а после сбежал на отечественной легковушке. Полицейский, получив многочисленные ранения, скончался на месте происшествия.