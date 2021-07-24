Одесситы рассказали о последствиях сильнейшего потопа за 30 лет

Вслед за Крымом и югом России сильные ливни затопили Одессу. В ночь с 21 на 22 июля в городе выпало более двухмесячной нормы осадков. Корреспондент ФАН узнал мнение одесситов, переживших природный катаклизм.

Как говорят сами горожане, они не могут вспомнить ничего подобного за последние 30-35 лет. Мощные потоки воды разрушали асфальт, сбивали людей с ног и вырывали с корнями деревья. Уровень воды в Хаджибейском лимане поднялся до критического уровня, что угрожает Одессе полным затоплением. Мэр Геннадий Труханов заявил, что город находится на грани катастрофы.

«Я такого еще не помню за всю жизнь. Были, конечно, и ливни, и по Пересыпи (район в Одессе. ― Прим. ФАН) на лодках плавали, но чтобы такое — это первый раз», — рассказывает местная жительница Наталья Осипова.

Она пояснила, что район Пересыпи в Одессе при сильных осадках всегда подтапливает из-за рельефа и плохой ливневой канализации. Но в этот раз среди пострадавших оказались еще и улица Балковская, районы Аркадия и Большой Фонтан, рынок «Седьмой километр». Как сообщают очевидцы, воду в некоторых местах откачивают до сих пор.

Как минимум одного человека унесло потоками воды, однако его удалось спасти. Сейчас он находится в больнице.

Подтопление оптового рынка чревато для огромного количества малых и средних предпринимателей чудовищными материальными потерями, масштабы которых могут негативно отразиться на экономике региона в целом.

«Последний раз помню нечто подобное лет 35 лет назад. Мы тогда как раз были в процессе переезда и тоже было полтора метра воды. Но тогда еще был Союз, и за этим всем смотрели, поэтому такой беды не было, конечно», ― вспоминает одессит Олег Никитин.

Как сообщили местные власти, в ближайшее время критическую ситуацию с дамбой и ливневыми коллекторами будут обсуждать на отдельном заседании, а затем вопрос намерены вынести на уровень Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее ФАН сообщал, что ялтинские городские власти полностью устранили последствия потопа 18 июня. Город уже полностью функционирует, однако до сих пор остались проблемные участки, которые требуют особого внимания.