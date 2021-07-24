Турция раскритиковала позицию председателя Совбеза ООН по открытию района Вароша на Кипре

Анкара, 24 июля. Турция отвергла заявление председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), в котором осуждается новая позиция Анкары в отношении района Вароша на Кипре.

Международный орган 23 июля осудил призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к созданию двух государств на Кипре и дальнейшему открытию Вароши, призвав к пересмотру этой позиции. Соответствующий документ от лица Франции, председательствующей в июле, был поддержан единогласно.

«Совет Безопасности осуждает заявление лидеров Турции и турок-киприотов от 20 июля о дальнейшем открытии района Вароша на Кипре», — отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что всемирный орган призывает к немедленному изменению этого курса и отмене предпринятых с октября 2020 года в отношении Вароши шагов. Любые попытки заселить город являются недопустимыми, а односторонние действия противоречат предыдущим резолюциям и утверждениям Совбеза, подчеркивается в документе.

Совет указал на важность полного соблюдения и реализации соответствующих резолюций, включая передачу Вароши в ведение ООН, а также уважения свободы передвижения Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

Кроме того, орган подтвердил свою приверженность прочному, всеобъемлющему и справедливому урегулированию в соответствии с пожеланиями кипрского народа и на основе двухобщинной, двухзональной федерации при политическом равенстве.

Анкара против

Турция раскритиковала позицию Совбеза, указав на то, что утверждения органа основаны «на греческой и греко-кипрской черной пропаганде».

«Мы отвергаем заявление председателя Совета Безопасности ООН по второму этапу открытия Вароши, объявленному президентом [самопровозглашенной] Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром 20 июля 2021 года, а также утверждения различных стран, которые базируются на необоснованных претензиях и не соответствуют реалиям на острове», — отмечается в заявлении МИД Турции.

KKTC Hükümetinin Maraş Açılımının İkinci Aşamasına Yönelik Kararı Hk. https://t.co/YJGWhrTeVy pic.twitter.com/YuwVsMqJw3 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 23, 2021

Анкара заявила, что Вароша является частью территории ТРСК, и именно в качестве жеста доброй воли властей Северного Кипра квартал не был открыт для заселения и был объявлен военной зоной.

МИД Турции считает, что все решения, принятые властями ТРСК в отношении Вароши, «уважают права собственности и полностью соответствуют международному праву». В пресс-релизе ведомства также сообщается, что резолюции Совета Безопасности ООН по данному вопросу не нарушаются.

Открытие Вароши

Кипр разделен на две части с 1974 года, когда Турция вторглась в страну в ответ на неудачный государственный переворот, организованный тогдашней военной хунтой в Афинах, целью которого было объединение острова с Грецией.

Республика Кипр и ООН стремятся к созданию федерации двух региональных администраций, объединенных в одну нацию.

#UPDATE Cyprus has been divided since 1974 when Turkey invaded in response to an abortive coup engineered by the then military junta in Athens that aimed to unite the island with Greecehttps://t.co/cxgC6zjlTo pic.twitter.com/W0WBYDNlQS — AFP News Agency (@AFP) July 23, 2021

Во время поездки на север разделенной Никосии 20 июля Эрдоган заявил, что полувековые усилия ООН потерпели неудачу, поэтому остров должен быть разделен на две независимые части с равным статусом.

В тот же день нынешний лидер турок-киприотов Эрсин Татар также объявил о втором этапе по открытию Вароши — когда-то главного курорта средиземноморского острова, кипрско-греческое население которого бежало после турецкого вторжения 1974 года.

Он также сказал, что 3,5% закрытой территории района будут демилитаризованы, то есть переданы армией Турции под юрисдикцию гражданской администрации ТРСК и выделены в пользование собственников, включая греков-киприотов, если последние обратятся с соответствующей просьбой в специальную комиссию по недвижимости.

Эрдоган поддержал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам.

???? Kapalı Maraş için kritik aşama!

???? KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'ine tekabül eden bölgenin, askeri bölge statüsü kaldırılarak Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir https://t.co/NZistRUwdT — Star Gazete ???????? (@stargazete) July 20, 2021

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН №550 от 1984 года, Вароша должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Переход этого района под руководство миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем ВС Турции) требует резолюция Совбеза №789 от 1992 года. Несмотря на существование данных постановлений, 8 октября 2020 года власти ТРСК сделали первый шаг по открытию локации, предоставив доступ туристам в приморскую часть ее северных кварталов.