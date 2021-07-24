Эксперт Тузов объяснил основу экономики проекта «Северный поток — 2»

Москва, 24 июля. «Северный поток — 2» действительно представляет собой экономический проект, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Трубопровод позволяет снизить издержки поставок российского газа через Украину, отметил он. Дело в том, что издержки из-за транспортировки ресурса через газотранспортную систему (ГТС) страны в Европу начали стремительно расти еще с 2005 года. Тогда сосед России из надежного и стабильного партнера по транзиту превратился в слабое звено, уверен эксперт.

После были выявлены кражи газа из ГТС Украины, появлялись схемы по «бумажному реверсу» топлива из ЕС обратно в страну, тогда как технически это невозможно. Также увеличивались техногенные риски из-за недофинансирования трубопровода Киевом.

«… стало понятно, что аварии, парализующие поставки газа в Европу, — это вопрос времени», — приводят слова Тузова «Известия».

С запуском «Северного потока — 2» Европа будет обеспечена доступом к дешевому, экономичному топливу, заключил специалист.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук ранее объяснил, как можно спасти ГТС после запуска «СП-2». Между тем эксперт по энергетике Валентин Землянский считает, что ситуация с транзитом газа через Украину пока не обрела ясных очертаний. В худшем случае объемы транспортировки снизятся до 20 млрд кубов, то есть примерно вдвое. Но это не геополитический вопрос, а проблема украинского оператора, который должен был заранее реформировать ГТС, цитирует его INFOX.