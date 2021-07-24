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Выступление Решетникова на G20 отразило климатическую повестку России

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:04
Экономика
Выступление Решетникова на G20 отразило климатическую повестку России
ФБА «Экономика сегодня»

Неаполь, 24 июля. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе министерской встречи по климату и энергетике «Группы двадцати» (G20) рассказал о приоритетах государства.

Министр призвал коллег помнить о социальной ответственности в период пандемии. По его словам, две первостепенные задачи состоят в восстановлении от последствий распространения коронавируса и модернизации экономики.

Решетников отметил важность Рамочной конвенции об изменении климата и Парижских соглашений. Однако, уточнил он, каждая из стран должна сохранять за собой право выбирать путь к обозначенной коллективной цели.

Россия видит высокий потенциал ядерной энергетики как источника генерации энергии с низким количеством выбросов парниковых газов. Глава Минэкономразвития подчеркивает, что такие технологии не должны подвергаться любого рода дискриминации.

Он также выступил с предложением признать леса средством поглощения выбросов. Их официальное использование для сокращения углеродного следа поможет странам достичь углеродной нейтральности. Для этого рекомендуется создавать дополнительные зеленые зоны и парки в крупных городах.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что борьба за экологию, с глобальным потеплением климата приобретает сейчас далекие от логики формы. Например, ничего экстремального с климатом в Германии и других странах Европы, где произошли наводнения, не случилось. Обычные осадки — просто воде деваться некуда, приводит его мнение INFOX.

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g20 экология минэкономразвития выбросы решетников изменение климата
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