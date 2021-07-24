Власти Мальдив ввели новый налог на выезд из страны

Мале, 24 июля. Правительство республики Мальдивы ввело новый налог на выезд, который будут платить как местные жители, так и туристы. Поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.

Налог включат в стоимость авиабилета, сообщает портал Raajje. Он заменит аэропортовый сбор и составит 30 долларов США за билет в эконом-класс для туристов, граждане республики заплатят за выезд 12 долларов. Туристы из бизнес-класса будут платить 60 долларов, первого класса — 90 долларов.

Исключения составляют дети до двух лет и лица с дипломатической неприкосновенностью. Налог будет взиматься только в долларах США, если это окажется невозможно, то через авиакомпанию. В настоящее время все туристы оплачивают аэропортовый сбор, размер которого составляет 15 долларов.

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