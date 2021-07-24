Кэмерон Диаз перестала прятать лицо маленькой дочери

Лос-Анджелес, 24 июля. Американская актриса Кэмерон Диаз больше не скрывает лицо своей маленькой дочери, отцом которой является гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден.

Девочка появилась на свет в декабре 2019 года, однако голливудская звезда до недавнего времени прятала малышку от публики. Диаз не публиковала снимки с дочерью в соцсетях и скрывала лицо ребенка от папарацци.

Однако на этот раз фотографам удалось снять актрису, когда она посещала кафе в Лос-Анджелесе вместе с семьей. Знаменитость несла дочь, одетую в белое боди, на руках и не прятала лицо малышки. На снимки попал и супруг Кэмерон Диаз — папарацци смогли сфотографировать его вместе с ребенком.

О романе актрисы и музыканта стало известно весной 2014 года. Примерно через год после этого Диаз и Мэдден сыграли свадьбу. В Сети неоднократно появлялись слухи о беременности голливудской звезды. Например, в 2018 году СМИ сообщали, что она решилась на ЭКО.

После рождения дочери Диаз писала в Instagram, что малышка сразу же покорила их с мужем сердца. По словам актрисы, девочка стала настоящим дополнением семьи.

Кэмерон Диаз не снималась в фильмах с 2014 года. Знаменитость занимается бизнесом, но иногда все же задумывается о возобновлении актерской карьеры.