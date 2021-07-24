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Кнутов объяснил, как новый Су-75 вытеснит американский F-35 с мирового рынка
Армия
Кнутов объяснил, как новый Су-75 вытеснит американский F-35 с мирового рынка
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 24 июля. Американские аналитики признали, что новый российский истребитель Су-75 Checkmate обладает уникальными характеристиками, и в этом с ними можно согласиться.

Таким мнением поделился военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что материал издания Forbes, в котором говорится о превосходстве Су-75 над своими аналогами в высоте полета, полностью соответствует действительности. Но на этом преимущества российского самолета не заканчиваются. Он указал, что Су-75 обладает большой подъемной силой, поскольку имеет крылья с максимальной площадью.

По словам аналитика, колоссальные преимущества российского Checkmate позволят ему вытеснить американский самолет F-35 с мирового рынка.

«Возможность размещения пяти ракет на фюзеляже, у F-35 — четыре или две, в зависимости от того, какие ракеты. Также дальность полета больше, чем у конкурентов. Еще есть возможность переделки в беспилотный вариант — F-35 этого не может», — подчеркнул Кнутов.

Ранее американские аналитики, рассматривая новый Су-75, были удивлены его стоимостью. По их мнению, цена истребителя станет одним из его главных экспортных преимуществ. Также сайт 360tv.ru передавал, что российский самолет с восторгом оценили в Европе, и с негодованием отметили его выход на Украине.

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истребитель f-35 кнутов су-75
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